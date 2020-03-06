Коронавірус в Україні: в Хмельницькому чоловіка перевіряють на COVID-19, його стан погіршується

У Хмельницькому чоловіка перевіряють на COVID-19, його стан погіршується

https://racurs.ua/ua/n134817-koronavirus-v-ukrayini-v-hmelnyckomu-cholovika-pereviryaut-na-covid-19-yogo-stan-pogirshuietsya.html

Ракурс

Китайським коронавірусом в Україні офіційно заражена одна людина, проте ще близько десяти госпіталізовані з підозрою на COVID-19.

Так, в Хмельницькій області з підозрою на коронавірус 4 березня госпіталізували чоловіка. Він 22 лютого повернувся з Греції, де також зафіксовані випадки інфікування. Чоловікові поставили діагноз «пневмонія» і взяли аналізи для визначення коронавируса. Їх відправили до Києва. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет на брифінгу, передає «Укрінформ».

За словами Габінета, стан чоловіка погіршився. Він звернувся до лікарів з високою температурою та кашлем. Проте вранці його стан погіршився: підвищилася температура, з’явилися ознаки дихальної недостатності. Після цього у нього запідозрили інфікування коронавірусом, взяли аналізи та відправили їх до лабораторії до Києва. Як тільки з’являться результати аналізів, про них проінформують громадськість.

Як повідомлялося, коронавірус SARS-CoV-2 може циркулювати на окупованих територіях Донбасу. У зв’язку з цим 7 березня на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі вводяться тимчасові обмежувальні заходи.