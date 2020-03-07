Столкновения на греко-турецкой границе. Фото: Associated Press

https://racurs.ua/n134840-na-greko-tureckoy-granice-proizoshli-stolknoveniya-s-primeneniem-slezotochivogo-gaza-foto.html

Ракурс

Мигранты из Ближнего Востока продолжают атаковать границы стран Евросоюза, пытаясь убежать от войны. Сегодня утром на греко-турецкой границе на пункте пересечения Кастаньес произошли столкновения.

Греческие полицейские применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов. Турецкие полицейские в свою очередь применили слезоточивый газ против своих греческих коллег, сообщает Ekathimerini.

Также турецкие полицейские пытались оттеснить мигрантов с территории Турции.

В неофициальных листовках, которые раздают на границе, правительство Греции обвиняет Турцию в нападении на свои войска со слезоточивым газом.

Греция до сих пор не озвучила данные о количестве мигрантов, которым не разрешили пересечь границу и арестовали. Однако, за последнее время поток людей заметно сократился.

Как ранее писал «Ракурс», более 13 тыс. мигрантов собрались на греко-турецкой границе в прошлое воскресенье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии своих границ с ЕС для сирийских беженцев.

После таких заявлений Греция усилила пограничные пункты пропуска с Турцией.