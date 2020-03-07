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Столкновения на греко-турецкой границе. Фото: Associated Press
На греко-турецкой границе произошли столкновения с применением слезоточивого газа (ФОТО)https://racurs.ua/n134840-na-greko-tureckoy-granice-proizoshli-stolknoveniya-s-primeneniem-slezotochivogo-gaza-foto.htmlРакурс
Мигранты из Ближнего Востока продолжают атаковать границы стран Евросоюза, пытаясь убежать от войны. Сегодня утром на греко-турецкой границе на пункте пересечения Кастаньес произошли столкновения.
Греческие полицейские применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов. Турецкие полицейские в свою очередь применили слезоточивый газ против своих греческих коллег, сообщает Ekathimerini.
Также турецкие полицейские пытались оттеснить мигрантов с территории Турции.
В неофициальных листовках, которые раздают на границе, правительство Греции обвиняет Турцию в нападении на свои войска со слезоточивым газом.
Греция до сих пор не озвучила данные о количестве мигрантов, которым не разрешили пересечь границу и арестовали. Однако, за последнее время поток людей заметно сократился.
Как ранее писал «Ракурс», более 13 тыс. мигрантов собрались на греко-турецкой границе в прошлое воскресенье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии своих границ с ЕС для сирийских беженцев.
После таких заявлений Греция усилила пограничные пункты пропуска с Турцией.
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