Зіткнення на грецько-турецькому кордоні. Фото: Associated Press

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Ракурс

Мігранти з Близького Сходу продовжують атакувати кордони країн Євросоюзу, намагаючись втекти від війни. Сьогодні вранці на грецько-турецькому кордоні на пункті перетину Кастаньєс відбулися зіткнення.

Грецькі поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів. Турецькі поліцейські у свою чергу застосували сльозогінний газ проти своїх грецьких колег, повідомляє Ekathimerini.

Також турецькі поліцейські намагалися відтіснити мігрантів із території Туреччини.

У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, уряд Греції звинувачує Туреччину в нападі на свої війська зі сльозогінним газом.

Греція досі не озвучила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували. Однак, за останні дні потік людей помітно скоротився.

Як раніше писав «Ракурс», понад 13 тис. мігрантів зібралися на грецько-турецькому кордоні минулої неділі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відкриття своїх кордонів із ЄС для сирійських біженців.

Після таких заяв Греція посилила прикордонні пункти пропуску з Туреччиною.