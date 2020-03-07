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Ракурс
Зіткнення на грецько-турецькому кордоні. Фото: Associated Press

На грецько-турецькому кордоні сталися зіткнення із застосуванням сльозогінного газу (ФОТО)

7 бер 2020, 17:39
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Мігранти з Близького Сходу продовжують атакувати кордони країн Євросоюзу, намагаючись втекти від війни. Сьогодні вранці на грецько-турецькому кордоні на пункті перетину Кастаньєс відбулися зіткнення.

Грецькі поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів. Турецькі поліцейські у свою чергу застосували сльозогінний газ проти своїх грецьких колег, повідомляє Ekathimerini.

Столкновения на греко-турецкой границе. Фото: ekathimerini.comТакож турецькі поліцейські намагалися відтіснити мігрантів із території Туреччини.

Столкновения на греко-турецкой границе. Фото: news.amУ неофіційних листівках, які роздають на кордоні, уряд Греції звинувачує Туреччину в нападі на свої війська зі сльозогінним газом.

Столкновения на греко-турецкой границе. Фото: ТелеграфГреція досі не озвучила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували. Однак, за останні дні потік людей помітно скоротився.

Як раніше писав «Ракурс», понад 13 тис. мігрантів зібралися на грецько-турецькому кордоні минулої неділі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відкриття своїх кордонів із ЄС для сирійських біженців.

Після таких заяв Греція посилила прикордонні пункти пропуску з Туреччиною.


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