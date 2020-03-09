Бунт в итальянской тюрьме. Фото: 24Emilia в Twіtter

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Вспышка коронавируса SARS-Cov-2 в Италии привела к тому, что в четырех тюрьмах вспыхнули бунты.

Чрезвычайное происшествие возникло на севере страны. В городе Модена три заключенных погибли в тюрьме, еще три человека погибли после перевода в другую тюрьму. Об этом 9 марта заявил глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини, передает Reuters.

По информации издания, два человека в Модене умерли от передозировки наркотиков, которые они получили во время бунта.

Власти Италии заявляют, что в ряде тюрем заключенные устроили пожар, а в Павии злоумышленники взяли в заложники двух охранников. Как известно, Павия и Модена находится в той зоне, в которой был установлен карантин и ограничения.

Как сообщает BNODeskв Twitter, в Италии зафиксировали 7 тыс. 375 случаев заражения коронавирусом. Из них 622 человека вылечились и 366 умерли. Во всем мире количество инфицированных составило 111 тыс. 332 человека, умерли 3 тыс. 879 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, коронавирус обнаружили у сотрудника штаб-квартиры Североатлантического альянса после того, как тот вернулся из отпуска, который провел на севере Италии.