Бунт в італійській в’язниці. Фото: 24Emilia у Twіtter

https://racurs.ua/ua/n134892-v-italiyi-cherez-koronavirus-u-v-yaznycyah-spalahnuly-bunty-ie-zagybli-video.html

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Спалах коронавірусу SARS-Cov-2 в Італії призвів до того, що в чотирьох в’язницях спалахнули бунти.

Надзвичайна подія виникла на півночі країни. У місті Модена троє ув’язнених загинули у в’язниці, ще троє особи загинули після переведення до іншої в’язниці. Про це 9 березня заявив глава тюремної адміністрації Італії Франческо Басентіні, передає Reuters.

За інформацією видання, двоє ув’язнених в Модені померли від передозування наркотиків, які вони дістали під час бунту.

Влада Італії заявляє, що у низці тюрем ув’язнені влаштували пожежі, а в Павії зловмисники взяли у заручники двох охоронців. Як відомо, Павія та Модена знаходиться у тій зоні, у якій був встановлений карантин та обмеження.

Як повідомляє BNODesk у Twitter, в Італії зафіксували 7 тис. 375 випадків зараження коронавірусом. З них 622 людини вилікувались та 366 померли. Загалом у всьому світі кількість інфікованих склала 111 тис. 332 особи, померли 3 тис. 879 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, коронавірус виявили у співробітника штаб-квартири Північноатлантичного після того, як той повернувся з відпустки, яку провів на півночі Італії.