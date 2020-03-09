В России полицейский избил учительницу из-за замечания. Фото: dayonline.ru

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Российский полицейский избил учительницу, которая помешала ему лопать воздушные шарики во время праздника в сельском кафе.

Инцидент случился в селе Дульдурга в Забайкальском крае еще 5 октября 2019 года, но известно о нем стало только сейчас. Того дня педагоги праздновали День учителя в местном кафе «Золотой дракон». Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на прокурора Дульдургинского района Алексея Иванова.

В соседнем кафе отдыхали полицейские, которые праздновали День работников уголовного розыска. Впоследствии силовики переместились в кафе «Золотой дракон». Там один из сотрудников полиции стал лопать воздушные шарики.

Правоохранителю одна из учительниц сделала замечание и попросила не портить шарики. Силовик сперва успокоился, но впоследствии избил учительницу на танцполе. Полицейский ударил женщину в лицо, схватил ее за волосы и вытащил из кафе. Коллеги правоохранителя не вмешались в ситуацию. После инцидента сотрудник МВД сбежал из кафе.

Потерпевшая не хотела заявлять в полицию об избиении. Сначала она ждала, что обидчик извинится перед ней. Извинений женщина не дождалась и обратилась в полицию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 116 (побои) Уголовного кодекса России.

По словам прокурора, сейчас на педагога давят со всех сторон: районная власть, руководство школы и родственники обидчика. Все они требуют, чтобы она забрала из полиции свое заявление.

Напомним, в России ученики четвертого класса школы № 2 города Поронайск Сахалинской области избили свою одноклассницу за то, что она напомнила учителю дать домашнее задание. Одноклассники завалили ребенка на землю прямо у входа в школу, держали за руки и били.