У Росії поліцейський побив вчительку через зауваження. Фото: dayonline.ru

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Російський поліцейський побив вчительку, яка завадила йому лопати повітряні кульки під час свята в сільському кафе.

Інцидент трапився у селі Дульдурга в Забайкальському краї ще 5 жовтня 2019 року, але відомо про нього стало лише зараз. Того дня педагоги святкували День вчителя в місцевому кафе «Золотий дракон». Про це повідомляє видання «Чита.ру» із посиланням на прокурора Дульдургинського району Олексія Іванова.

У сусідньому кафе відпочивали поліцейські, які святкували День працівників карного розшуку. Згодом силовики перемістилися в кафе «Золотий дракон». Там один із співробітників поліції став лопати повітряні кульки.

Правоохоронцю одна з учительок зробила зауваження й попросила не псувати кульки. Силовик спершу ніби заспокоївся, але згодом побив вчительку на танцполі. Поліцейський вдарив жінку в обличчя, вхопив її за волосся та витягнув з кафе. Колеги правоохоронця не втрутилися в ситуацію. Після інциденту співробітник МВС втік з кафе.

Потерпіла не хотіла заявляти в поліцію про побиття. Спочатку вона чекала, що кривдник вибачиться перед нею. Вибачень жінка не дочекалася й звернулася в поліцію. За фактом події було порушено кримінальну справу за ст. 116 (побої) Кримінального кодексу Росії.

За словами прокурора, наразі на педагога тиснуть з усіх сторін: районна влада, керівництво школи й родичі кривдника. Всі вони вимагають, щоб вона забрала з поліції свою заяву.

Нагадаємо, у Росії учні четвертого класу школи № 2 міста Поронайськ Сахалінської області побили свою однокласницю за те, що вона нагадала вчителю дати домашнє завдання. Однокласники завалили дитину на землю прямо біля входу в школу, тримали за руки і били.