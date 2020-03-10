Потери на Донбассе: стали известны имена погибших под Песками, фото — ТСН

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Ракурс

Во вторник, 10 марта, в районе поселка Пески Донецкой области погибли двое украинских военных. Власти регионов, в которых родились украинские герои, сообщили личные данные погибших.

Во время эвакуации с поля боя в вертолете умер тяжело раненый 34-летний старший солдат 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин. Об этом рассказали в Тульчинской районной государственной администрации Винницкой области.

Солдат Ведешин родился 2 февраля 1986 года в селе Кинашев. Его призвали в армию в Тульчинском военкомате по контракту в мае 2017 года. У погибшего осталась мать, брат и восьмилетняя дочь.

Вследствие вражеского обстрела во время выполнения боевой задачи в Донецкой области погиб младший сержант Виктор Солтыс. Об этом сообщил Кировоградский областной военный комиссариат. Солтыс родом из Кировоградщины, военнослужащий части А1445. Он из села Владимировка Кропивницкого района, родился 2 октября 1986 года.

Ведешин — пятая, а Солтыс — шестая боевая потеря ВСУ в марте.

«Ракурс» сообщал, что утром 10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донецком направлении. В районе поселка Пески враг применил противотанковый ракетный комплекс и подбил грузовик ВСУ. Согласно уточненному сообщению пресс-центра штаба ООС, погибли двое украинских военных, ранения получили восемь человек.