Втрати на Донбасі: стали відомі імена загиблих під Пісками, фото — ТСН

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Ракурс

У вівторок, 10 березня, у районі селища Піски Донецької області загинули два українських військових. Влада регіонів, у яких народилися українські герої, повідомила особисті дані загиблих.

Під час евакуації з поля бою в гелікоптері помер важко поранений 34-річний старший солдат 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Ведешин. Про це розповіли у Тульчинській районній державній адміністрації Вінницької області.

Солдат Ведешин народився 2 лютого 1986 року в селі Кинашів. Його призвали в армію у Тульчинському військоматі за контрактом у травні 2017 року. У загиблого залишилася мати, брат і восьмирічна донька.

Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув молодший сержант Віктор Солтис. Про це повідомив Кіровоградський обласний військовий комісаріат. Солтис родом з Кіровоградщини, військовослужбовець частини А1445. Він із села Володимирівка Кропивницького району, народився 2 жовтня 1986 року.

Ведешин — п’ята, а Солтис — шоста бойова втрата ЗСУ у березні.

«Ракурс» повідомляв, що уранці 10 березня російські окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку. В районі селища Піски ворог застосував протитанковий ракетний комплекс і підбив вантажівку ЗСУ. Відповідно до уточненого повідомлення прес-центру штабу ОС, загинули двоє українських військових, поранення отримали вісім осіб.