Карантин в Украине. Фото: РБК-Украина

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Карантин в Украине официально введен 12 марта. С сегодняшнего дня все школы закрыты на карантин, так как именно учебные заведения могут быть очагами распространения коронавирусной инфекции. Мэр Киева поблагодарил всех киевлян, которые придерживаются правил карантина, за понимание ситуации.

Кличко заявил, что организации и учреждения, которые будут уклоняться от выполнения правил карантина, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. Об этом Кличко сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Мэр Киева добавил, что карантин является необходимой мерой, которая позволит уберечь жителей города от коронавируса.

Но не во всех регионах решили выполнять распоряжение Кабмина. Власти Харькова во главе с мэром Геннадием Кернесом решили не закрывать на карантин школы.

Кернес в своем Telegram-канале заявил, что за последние 20 дней в Харькове наблюдается снижение количества заболеваний ОРВИ в школах, поэтому вводить карантин местные власти не будут. Также мэр Харькова сказал, что родителям негде будет пристроить своих детей на время карантина.

Кернес уточнил, что родители имеют право написать заявление, чтобы на время карантина их ребенок находился дома. Руководство школ не будет возражать по данному поводу.

Также мэр Харькова уточнил, что в школах проводится дезинфекция помещений, каждое утро у детей проверяют температуру, а занятия проходят в одном классе.

Между тем, партия «Слуга народа» в Facebook заявила, что карантин не является поводом для паники и подобные меры введены практически во всех странах Европы. В Украине были проверены 43 человека на вероятность заражения коронавирусом, пока подтвержден только один случай заражения.

Целью карантина является недопущение эпидемии в Украине, паники и экономических проблем.