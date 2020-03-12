Карантин в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135060-karantyn-v-ukrayini-kyyiv-vykonav-rozporyadjennya-kabminu-u-harkovi-dity-prodovjuut-hodyty.html

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Карантин в Україні офіційно введений 12 березня. Із сьогоднішнього дня всі школи закриті на карантин, так як саме навчальні заклади можуть бути осередками поширення коронавірусної інфекції. Мер Києва подякував усіх киян, які дотримуються правил карантину, за розуміння ситуації.

Кличко заявив, що організації і установи, які будуть ухилятися від виконання правил карантину, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Про це Кличко повідомив у своєму відеозверненні в Facebook.

Мер Києва додав, що карантин є необхідним заходом, який дозволить захистити жителів міста від коронавірусу.

Але не в усіх регіонах вирішили виконувати розпорядження Кабміну. Влада Харкова на чолі з мером Геннадієм Кернесом вирішила не закривати на карантин школи.

Кернес у своєму Telegram-каналі заявив, що за останні 20 днів у Харкові спостерігається зниження кількості захворювань на ГРВІ в школах, тому вводити карантин місцева влада не буде. Також мер Харкова сказав, що батьки не зможуть прилаштувати своїх дітей на час карантину.

Кернес уточнив, що батьки мають право написати заяву, щоб на час карантину їх дитина перебувала вдома. Керівництво шкіл не заперечуватиме з даного приводу.

Також мер Харкова уточнив, що в школах проводиться дезінфекція приміщень, щоранку у дітей перевіряють температуру, а заняття проходять в одному класі.

Тим часом, партія «Слуга народу» в Facebook заявила, що карантин не є приводом для паніки і подібні заходи введені практично у всіх країнах Європи. В Україні були перевірені 43 людини на ймовірність зараження коронавірусом, поки підтверджений тільки один випадок зараження.

Метою карантину є недопущення епідемії в Україні, паніки та економічних проблем.