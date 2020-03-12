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Столкновения возле гостиницы «Бристоль». Фото: Думская
Стычки и слезоточивый газ: в Одессе активисты блокируют съезд ОПЗЖ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n135065-stychki-i-slezotochivyy-gaz-v-odesse-aktivisty-blokiruut-sezd-opzj-foto-video.htmlРакурс
В Одессе активисты патриотических организаций 12 марта штурмовали отель «Бристоль», который находится на углу Пушкинской и Бунина.
Здесь сегодня запланирован съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На мероприятии планировалось принять решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Другим кандидатом в градоначальники является бывший председатель Одесской областной государственной администрации Николай Скорик. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Между сторонниками ОПЗЖ и активистами произошли столкновения. Кто-то разбрызгал слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. Правоохранители составляют протокол по факту применения баллончика с газом.
После ряда драк у отеля стало спокойнее. Между входом в «Бристоль» и активистами стоят люди сторонники оппозиционной партии, сотрудники охранного агентства и полицейские.
ЗМІ пише, що противниками ОПЗЖ виступають «Дії», «Автомайдану» Євгена Резвушкіна та «Нацкорпусу». З’їзд партії захищають співробітники охоронної фірми «Зевс» і приблизно сотня «спортсменів», які приїхали вчора в місто з напрямку столиці.
Напомним, в январе народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива устроил драку в одном из ресторанов Киева.
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