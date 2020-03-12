Столкновения возле гостиницы «Бристоль». Фото: Думская

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В Одессе активисты патриотических организаций 12 марта штурмовали отель «Бристоль», который находится на углу Пушкинской и Бунина.

Здесь сегодня запланирован съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На мероприятии планировалось принять решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Другим кандидатом в градоначальники является бывший председатель Одесской областной государственной администрации Николай Скорик. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Между сторонниками ОПЗЖ и активистами произошли столкновения. Кто-то разбрызгал слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. Правоохранители составляют протокол по факту применения баллончика с газом.

После ряда драк у отеля стало спокойнее. Между входом в «Бристоль» и активистами стоят люди сторонники оппозиционной партии, сотрудники охранного агентства и полицейские.

ЗМІ пише, що противниками ОПЗЖ виступають «Дії», «Автомайдану» Євгена Резвушкіна та «Нацкорпусу». З’їзд партії захищають співробітники охоронної фірми «Зевс» і приблизно сотня «спортсменів», які приїхали вчора в місто з напрямку столиці.

Напомним, в январе народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива устроил драку в одном из ресторанов Киева.