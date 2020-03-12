Сутички біля готелю «Брістоль». Фото: Думська

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В Одесі активісти патріотичних організацій 12 березня штурмували готель «Брістоль», який знаходиться на розі Пушкінської і Буніна.

Тут сьогодні запланований з’їзд політичної партії «Опозиційна плат форма — За життя». На заході планувалося прийняти рішення про висунення в мери Одеси Вадима Рабіновича. Іншим кандидатом у градоначальники є колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Скорик. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Між прихильниками ОПЗЖ та активістами сталися сутички. Хтось розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони і не допустити ескалації конфлікту. Правоохоронці складають протокол по факту застосування балончика з газом.

Після низки бійок біля готелю стало спокійніше. Між входом у «Брістоль» і активістами стоять люди прихильники опозиційної партії, співробітники охоронного агентства та поліцейські.

ЗМІ пише, що противниками ОПЗЖ виступають «Дії», «Автомайдану» Євгена Резвушкіна та «Нацкорпусу». З’їзд партії захищають співробітники охоронної фірми «Зевс» і приблизно сотня «спортсменів», які приїхали вчора в місто з напрямку столиці.

Нагадаємо, у січні народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива влаштував бійку у одному з ресторанів Києва.