«Мойте руки» написали в небе над Сиднеем. Фото: Twitter

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Коронавирус, который давно добрался к Австралии и уже свирепствует по всему миру, стал поводом для экстравагантных художественных акций. Так, 12 марта в небе над Сиднеем близ залива Порт-Джексон появилась огромная надпись «Мойте руки».

Органы здравоохранения в Австралии проинформировали населения о необходимости соблюдения простых, но эффективных правил гигиены на фоне вспышки коронавируса. Неизвестный автор тоже решил напомнить австралийцам об элементарных профилактических мерах, пишет TJ.

Отметим, что паника из-за коронавируса в Австралии вылилась в массовую скупку австралийцами туалетной бумаги. В результате образовался дефицит этого товара, поэтому было увеличено его производство, а супермаркеты ввели ограничения на количество единиц в одни руки.

По состоянию на 12 марта, в Австралии зафиксировали 126 случаев заражения коронавирусом, 64 из них — в Новом Южном Уэльсе.

Сегодня утром известный американский актер Том Хэнкс, который находится в Австралии на съемках кинокартины об Элвисе Пресли, заявил, что он и его жена подхватили коронавирус. Они планируют «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности».