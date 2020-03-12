Столкновения возле гостиницы «Бристоль». Фото: Думская

https://racurs.ua/n135080-v-odesse-prodoljaut-blokirovat-sezd-opzj-est-zaderjannye-foto.html

Ракурс

В Одессе активисты патриотических организаций продолжают штурмовать отель «Бристоль», который находится на углу Пушкинской и Бунина.

Именно там началось заседание партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На съезде сместили Николая Скорика с поста временно исполняющего обязанности руководителя облорганизации партии и перевели на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавил Вадим Рабинович, которого планируют утвердить кандидатом в мэры Одессы. Об этом пишет «Думская».

С самого утра отель «Бристоль» блокируют активисты, которые выступают против таких назначений. Ранее между сторонниками ОПЗЖ и активистами произошли столкновения. Кто-то разбрызгал слезоточивый газ, однако позже ситуация стала спокойнее.

Несмотря на протесты, съезд партии начался, в результате чего между протестующими и сторонниками ОПЗЖ начались новые стычки. Полиция разделила стороны конфликта и задержала мужчину, который распылил слезоточивый газ. На него составили админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщалось, ранее в Одессе во время стычки возле «Бристоля» неизвестный распылил слезоточивый газ. Правоохранители составили протокол по факту применения баллончика с газом.