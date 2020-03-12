Зіткнення біля готелю «Брістоль». Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n135080-v-odesi-prodovjuut-blokuvaty-z-yizd-opzj-ie-zatrymani-foto.html

Ракурс

В Одесі активісти патріотичних організацій продовжують штурмувати готель «Бристоль», який розташований на розі Пушкінської та Буніна.

Саме там почалося засідання партії «Опозиційна платформа — За життя». На з’їзді змістили Миколу Скорика з посади тимчасово виконуючого обов’язки керівника облорганізації партії та перевели на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолив Вадим Рабінович, якого планують затвердити кандидатом у мери Одеси. Про це пише «Думская».

З самого ранку готель «Бристоль» блокують активісти, які виступають проти таких призначень. Раніше між прихильниками ОПЗЖ і активістами відбулися зіткнення. Хтось розбризкав сльозогінний газ, проте пізніше ситуація стала спокійнішою.

Попри протести, з’їзд партії почався, внаслідок чого між протестуючими та прихильниками ОПЗЖ почалися нові сутички. Поліція розділила сторони конфлікту і затримала чоловіка, який використав балончик зі сльозогінним газом. На нього склали адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство), повідомили в прес-службі поліції.

Як повідомлялося, раніше в Одесі під час сутичок біля «Брістоля» невідомий розбризкав сльозогінний газ. Правоохоронці склали протокол за фактом застосування балончика з газом.