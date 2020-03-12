«Мийте руки» написали у небі над Сіднеєм. Фото: Twitter

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Коронавірус, який давно дістався Австралії і вже лютує по всьому світу, став приводом для екстравагантних мистецьких акцій. Так, 12 березня в небі над Сіднеєм поблизу затоки Порт-Джексон з’явився величезний напис «Мийте руки».

Органи охорони здоров’я в Австралії поінформували населення про необхідність дотримуватися простих, але ефективних правил гігієни на тлі спалаху коронавірусу. Невідомий автор теж вирішив нагадати австралійцям про елементарні заходи профілактики, пише TJ.

Зазначимо, що паніка через коронавірус в Австралії вилилася в масове скуповування австралійцями туалетного паперу. Як наслідок, утворився дефіцит цього товару, тож було збільшено його виробництво, а супермаркети ввели обмеження на кількість одиниць в одні руки.

Станом на 12 березня, в Австралії зафіксовано 126 випадків зараження коронавірусом, 64 із них — у Новому Південному Уельсі.

Сьогодні вранці відомий американський актор Том Хенкс, який перебуває в Австралії на зйомках кінокартини про Елвіса Преслі, заявив, що він і його дружина підхопили коронавірус. Вони планують «тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки».