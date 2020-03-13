Митинг «Голоса» на Банковой. Фото: Антикор

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Партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук, устроила акцию протеста под Офисом президента Украины. Митинг под названием «Не допустим минского предательства» собрал около 300 сторонников партии.

Участники акции протестуют против минских договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров 12 и 13 марта. Как известно, в переговорах приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Также участниками переговорного процесса были представители ЛДНР.

Протестующие развернули самодельные плакаты на листах ватмана с надписями «Нет переговорам с террористами», «Предательство-вирус» и перечеркнутым словосочетанием «Минские соглашения». Среди участников акции также были замечены представители партии «Свобода».

Открыла митинг новая глава «Голоса» Кира Рудык. В своей речи она заявила, что партия требует созвать внеочередное заседание парламента, чтобы объяснить депутатам, о чем конкретно договорились стороны в Минске.

Также перед митингующими выступил с речью Вакарчук. Он заявил, что Украина должна вернуть территории на своих условиях и заставить Россию прекратить убивать украинцев.

Вакарчук считает, что лишь после введения режима тишины на Донбассе можно начинать переговорный процесс. Также Вакарчук сказал, что последние переговоры в Минске могут расцениваться как «предательство» Украины.

«Голос» требует, чтобы президент Украины не вел переговоры с приспешниками кремля, а также вынести на публичное обсуждение последние переговоры в Минске.