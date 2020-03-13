Мітинг «Голосу» на Банковій. Фото: Антикор

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Партія «Голос», лідером якої є Святослав Вакарчук, влаштувала акцію протесту під Офісом президента України. Мітинг під назвою «Не допустимо мінської зради» зібрав близько 300 прихильників партії.

Учасники акції протестують проти мінських домовленостей, які були досягнуті під час переговорів 12 і 13 березня. Як відомо, в переговорах взяли участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Також учасниками переговорного процесу були представники ЛДНР.

Протестуючі розгорнули саморобні плакати на аркушах ватману з написами «Ні переговорам з терористами», «Зрада-вірус» і перекресленим словосполученням «Мінські угоди». Серед учасників акції також були помічені представники партії «Свобода».

Відкрила мітинг нова глава «Голосу» Кіра Рудик. У своїй промові вона заявила, що партія вимагає скликати позачергове засідання парламенту, щоб пояснити депутатам, про що конкретно домовилися сторони в Мінську.

Також перед учасниками мітингу виступив із промовою Вакарчук. Він заявив, що Україна повинна повернути території на своїх умовах, а також змусити Росію припинити вбивати українців.

Вакарчук вважає, що лише після введення режиму тиші на Донбасі можна починати переговорний процес. Також Вакарчук сказав, що останні переговори в Мінську можуть розцінюватися як «зрада» України.

«Голос» вимагає, щоб президент України не вів переговорів із поплічниками кремля, а також винести на публічне обговорення останні переговори в Мінську.