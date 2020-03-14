Во время марша, фото: Borislav Bereza

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Марш патриотов, который сегодня состоялся в Киеве, собрал, по оценкам полиции, около 5 тыс. участников.

Грубых нарушений правопорядка не было зафиксировано. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что организаторы акции заранее сообщили о ее маршруте, поэтому колонна активистов двигалась в сопровождении правоохранителей, обеспечивающих ее прохождения.

Все задействованные сотрудники МВД были в медицинских масках.

Бывший народный депутат Борислав Береза, который также принял участие в этой акции, в своем Фейсбуке заверил, что участники марша не нарушали введенные из-за распространения коронавируса ограничения на массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек.

Мы собрались группой до 200 человек, — отметил Береза. — Но вокруг нас собралось еще много таких групп. Все до двухсот человек. Поэтому мы ничего не нарушали.

Сегодняшний марш проходил по случаю Дня украинского добровольца, который ежегодно отмечается 14 марта. Ряд участников держали плакаты, которые свидетельствовали об их несогласии с результатами недавних переговоров по Донбассу в Минске.

Напомним, вчера партия «Голос» под Офисом президента устроила акцию протеста под названием «Не допустим минской измены».