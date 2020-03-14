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Ракурс
Під час маршу, фото: Borislav Bereza

Марш патріотів у Києві: в поліції розповіли, скільки нарахували учасників (ФОТО, ВІДЕО)

14 бер 2020, 16:50
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Марш патріотів, який сьогодні відбувся у Києві, зібрав, за оцінками поліції, близько 5 тис. учасників.

Грубих порушень правопорядку не було зафіксовано. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що організатори акції завчасно повідомили про її маршрут, тому колона активістів рухалася у супроводі правоохоронців, які забезпечували її проходження.

Усі задіяні працівники МВС були в медичних масках.

Під час маршу, фото: Національна поліція

Під час маршу, фото: Національна поліція

Під час маршу, фото: Національна поліція

Колишній народний депутат Борислав Береза, який також взяв участь у цій акції, у своєму Фейсбуці запевнив, що учасники маршу не порушували запроваджені через поширення коронавірусу обмеження на масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей.

Ми зібралися групою до 200 людей, — зазначив Береза. — Але навколо нас зібралося ще багато таких груп. Всі до двохсот людей. Тому ми нічого не порушували.

Сьогоднішній марш відбувався з нагоди Дня українського добровольця, який щорічно відзначається 14 березня. Учасників акції також тримали плакати, котрі свідчили про їхню незгоду з результатами нещодавніх переговорів щодо Донбасу в Мінську.

Під час маршу, фото: Olga HalchenkoПід час маршу, фото: Borislav Bereza

Під час маршу, фото: Borislav Bereza

Під час маршу, фото: Borislav Bereza

Під час маршу, фото: «Демократична сокира»

Під час маршу, фото: «Демократична сокира»

Під час маршу, фото: «Демократична сокира»

Під час маршу, фото: «Демократична сокира»

Під час маршу, фото: Olga Halchenko

Під час маршу, фото: Olga Halchenko

Нагадаємо, вчора партія «Голос» під Офісом президента влаштувала акцію протесту під назвою «Не допустимо мінської зради».

Джерело: Ракурс


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