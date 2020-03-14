Під час маршу, фото: Borislav Bereza

https://racurs.ua/ua/n135171-marsh-patriotiv-u-kyievi-v-policiyi-rozpovily-skilky-narahuvaly-uchasnykiv-foto-video.html

Ракурс

Марш патріотів, який сьогодні відбувся у Києві, зібрав, за оцінками поліції, близько 5 тис. учасників.

Грубих порушень правопорядку не було зафіксовано. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що організатори акції завчасно повідомили про її маршрут, тому колона активістів рухалася у супроводі правоохоронців, які забезпечували її проходження.

Усі задіяні працівники МВС були в медичних масках.

Колишній народний депутат Борислав Береза, який також взяв участь у цій акції, у своєму Фейсбуці запевнив, що учасники маршу не порушували запроваджені через поширення коронавірусу обмеження на масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей.

Ми зібралися групою до 200 людей, — зазначив Береза. — Але навколо нас зібралося ще багато таких груп. Всі до двохсот людей. Тому ми нічого не порушували.

Сьогоднішній марш відбувався з нагоди Дня українського добровольця, який щорічно відзначається 14 березня. Учасників акції також тримали плакати, котрі свідчили про їхню незгоду з результатами нещодавніх переговорів щодо Донбасу в Мінську.

Нагадаємо, вчора партія «Голос» під Офісом президента влаштувала акцію протесту під назвою «Не допустимо мінської зради».