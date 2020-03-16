Последствия инцидента, фото: ГСЧС

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В Днепропетровской области легковой автомобиль Skoda Octavia въехал в минимаркет.

В результате двух людей, которые находились в транспортном средстве, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района на автодороге М-04. Сообщение о ДТП поступило к спасателям сегодня в 00.31.

Отмечается, что водитель транспортного средства во время движения не справился с управлением. В результате ДТП пострадавших зажало в автомобиле, спасателям пришлось их деблокировать.

Напомним, в феврале прошлого года в Святошинском районе Киева автобус с пассажирами въехал в зоомагазин. Водитель этого транспортного средства потерял сознание во время движения. Пострадавших в результате ДТП не было.