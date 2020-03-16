Наслідки інциденту, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n135216-na-dnipropetrovschyni-avtomobil-protaranyv-minimarket-dvoie-ludey-u-tyajkomu-stani-foto.html

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У Дніпропетровській області легковий автомобіль Skoda Octavia в’їхав у мінімаркет.

В результаті двох людей, котрі перебували в транспортному засобі, госпіталізували у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався поблизу селища Новоселівка Новомосковського району на автошляху М-04. Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників сьогодні о 00.31.

Зазначається, що водій траспортного засобу під час руху не впорався з керуванням. В результаті ДТП постраждалих затисло в автомобілі, тож рятувальникам довелося їх деблокувати.

Нагадаємо, в лютому минулого року у Святошинському районі Києва автобус із пасажирами в’їхав у зоомагазин. Водій цього транспортного засобу знепритомнів під час руху. Постраждалих внаслідок ДТП не було.