Упрощение закупок и удаленная работа: появился текст коронавирусного законопроекта, фото — Ракурс

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Текст закона о предотвращении возникновения и распространения коронавируса, который будут голосовать завтра в Раде, появился в сети.

Завтра в 8.00 на внеочередном заседании Рады рассмотрят проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал его текст в Фейсбук. Законопроектом предусмотрено:

осуществление закупки товаров, работ и услуг без применения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках» для возможности оперативно реагировать на ситуацию;

возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина;

запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

совершенствование законодательства обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и о защите населения от инфекционных болезней, в частности, определен порядок введения карантина, усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины, порядок принудительной изоляции и самоизоляции;

отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

В Минюсте также предлагают дополнить закон о чрезвычайном положении пунктами, которые позволят обыскивать людей без решения суда и вводить комендантский час. Сейчас эти предложения обсуждаются в формате рабочей группы комитета по вопросам здоровья нации. Речь идет, например, об осмотре личных вещей, обыске автомобилей и даже квартир. Также МВД предлагает ужесточить наказание за нарушение санитарных правил.