Упрощение закупок и удаленная работа: появился текст коронавирусного законопроекта (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n135260-uproschenie-zakupok-i-udalennaya-rabota-poyavilsya-tekst-koronavirusnogo-zakonoproekta-dokument.htmlРакурс
Текст закона о предотвращении возникновения и распространения коронавируса, который будут голосовать завтра в Раде, появился в сети.
Завтра в 8.00 на внеочередном заседании Рады рассмотрят проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал его текст в Фейсбук. Законопроектом предусмотрено:
- осуществление закупки товаров, работ и услуг без применения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках» для возможности оперативно реагировать на ситуацию;
- возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина;
- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- совершенствование законодательства обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и о защите населения от инфекционных болезней, в частности, определен порядок введения карантина, усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины, порядок принудительной изоляции и самоизоляции;
- отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.
В Минюсте также предлагают дополнить закон о чрезвычайном положении пунктами, которые позволят обыскивать людей без решения суда и вводить комендантский час. Сейчас эти предложения обсуждаются в формате рабочей группы комитета по вопросам здоровья нации. Речь идет, например, об осмотре личных вещей, обыске автомобилей и даже квартир. Также МВД предлагает ужесточить наказание за нарушение санитарных правил.