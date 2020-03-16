Спрощення закупівель і дистанційна робота: з’явився текст коронавірусного законопроекту, фото — Ракурс

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Текст закону про запобігання виникнення і поширення коронавірусу, який будуть голосувати завтра в Раді, з’явився в мережі.

Завтра о 8.00 на позачерговому засіданні Ради розглянуть проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив його текст у Фейсбук. Законопроектом передбачено:

здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі» для можливості оперативно реагувати на ситуацію;

можливість стовідсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину;

заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

вдосконалення законодавства забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про захист населення від інфекційних хвороб, зокрема, визначений порядок введення карантину, посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України, порядок примусової ізоляції та самоізоляції;

віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

У Мін’юсті також пропонують доповнити закон про надзвичайний стан пунктами, що дозволять обшукувати людей без рішення суду та вводити комендантську годину. Нині ці пропозиції обговорюють у форматі робочої групи комітету з питань здоров’я нації. Йдеться, наприклад, про огляд особистих речей, обшук автомобілів та навіть квартир. Також МВС пропонує зробити більш жорстким покарання за порушення санітарних правил.