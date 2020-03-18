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Ракурс
Александр Василенко, фото: «СуспільнеUA»

Коронавирус в Харькове: депутат на заседании горсовета натянул маску на лоб и обложился чесноком (ФОТО)

18 мар 2020, 15:55
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В Харькове депутат горсовета Александр Василенко во время сегодняшней внеочередной сессии, которая была созвана из-за ситуации с новым коронавирусом SARS-CoV-2, на некоторое время надел себе на голову медицинскую маску.

Свои действия он объяснил тем, что таким образом пытается успокоить жителей города, сообщает «СуспільнеUA».

Также Василенко принес с собой рюкзак, в котором, по его словам, был 12-дневный запас чеснока и лимонов. Две головки чеснока он положил на стол перед собой.

Считаю, что надо использовать все средства для душевного и психологического успокоения как себя, так и коллег-депутатов, — заявил Василенко.

В горсовет Василенко пришел в маске, однако не натянул ее полностью.

Отмечается, что большинство депутатов горсовета на заседании также были в масках, однако часть из них сняли их после того, как пришел мэр Харькова Геннадий Кернес, который был без маски.

Александр Василенко, фото: «СуспільнеUA»

Александр Василенко, фото: «СуспільнеUA»

Депутаты Харьковского горсовета, фото: «СуспільнеUA»

Напомним, Кернес сегодня цинично прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии.


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