Олександр Василенко, фото: «СуспільнеUA»

https://racurs.ua/ua/n135387-koronavirus-v-ukrayini-harkivskyy-deputat-na-zasidanni-miskrady-odyagnuv-masku-na-loba-foto.html

Ракурс

У Харкові депутат міськради Олександр Василенко під час сьогоднішньої позачергової сесії, яка була скликана через ситуацію з новим коронавірусом SARS-CoV-2, на деякий час одягнув на голову медичну маску.

Свої дії він пояснив тим, що в такий спосіб намагається заспокоїти мешканців міста, повідомляє «СуспільнеUA».

Також Василенко приніс із собою рюкзак, у якому, за його словами, був 12-денний запас часнику та лимонів. Дві голівки часнику він поклав на стіл перед собою.

Вважаю, що треба використовувати усі засоби для душевного та психологічного заспокоєння як себе, так і колег-депутатів, — заявив Василенко.

До міськради Василенко прийшов у масці, проте не одягнув її повністю.

Зазначається, що більшість депутатів міськради на засіданні також були у масках, проте частина з них зняли їх після того, як прийшов мер Харкова Геннадій Кернес, який був без маски.

Нагадаємо, Кернес сьогодні цинічно прокоментував ситуацію із коронавірусом в Італії.