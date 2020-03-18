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Олександр Василенко, фото: «СуспільнеUA»
Коронавірус у Харкові: депутат на засіданні міськради одягнув маску на лоба й обклався часником (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n135387-koronavirus-v-ukrayini-harkivskyy-deputat-na-zasidanni-miskrady-odyagnuv-masku-na-loba-foto.htmlРакурс
У Харкові депутат міськради Олександр Василенко під час сьогоднішньої позачергової сесії, яка була скликана через ситуацію з новим коронавірусом SARS-CoV-2, на деякий час одягнув на голову медичну маску.
Свої дії він пояснив тим, що в такий спосіб намагається заспокоїти мешканців міста, повідомляє «СуспільнеUA».
Також Василенко приніс із собою рюкзак, у якому, за його словами, був 12-денний запас часнику та лимонів. Дві голівки часнику він поклав на стіл перед собою.
Вважаю, що треба використовувати усі засоби для душевного та психологічного заспокоєння як себе, так і колег-депутатів, — заявив Василенко.
До міськради Василенко прийшов у масці, проте не одягнув її повністю.
Зазначається, що більшість депутатів міськради на засіданні також були у масках, проте частина з них зняли їх після того, як прийшов мер Харкова Геннадій Кернес, який був без маски.
Нагадаємо, Кернес сьогодні цинічно прокоментував ситуацію із коронавірусом в Італії.
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