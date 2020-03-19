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Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: ТСН

Пандемия коронавируса: Вселенский патриарх запретил все православные богослужения до конца марта

19 мар 2020, 13:36
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Вселенский патриарх Варфоломей из-за пандемии коронавируса запретил все православные богослужения до конца марта.

Варфоломей приказал всем православным церквям прекратить богослужения и обряды до конца текущего месяца. Двери храмов останутся открытыми для мирян, которые хотят лично помолиться. Об этом говорится в заявлении Варфоломея, 19 марта сообщает Reuters.

Монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих общин, но посторонним паломникам и посетителям вход будет запрещен.

Фанар призвал верующих ограничить путешествия и поездки. Отмечалось, что стоит в этот тяжелый период оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты широкой общественности.

Вселенский патриархат следит за ситуацией с настоятельным чувством ответственности перед своими верующими и всем народом, — говорится в заявлении.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата проигнорировала требование украинского правительства и продолжает проводить богослужения в Киево-Печерской лавре. В своем обращении к верующим УПЦ МП фактически призвала не выполнять правила коронавирусного карантина, который введен в Украине.


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