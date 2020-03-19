Вселенський патріарх Варфоломій. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n135442-pandemiya-koronavirusu-vselenskyy-patriarh-zaboronyv-vsi-pravoslavni-bogoslujinnya-do-kincya.html

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Вселенський патріарх Варфоломій через пандемію коронавірусу заборонив всі православні богослужіння до кінця березня.

Варфоломій наказав усім православним церквам припинити богослужіння і обряди до кінця поточного місяця. Двері храмів залишаться відкритими для мирян, які хочуть особисто помолитися. Про це йдеться у заяві Варфоломія, 19 березня повідомляє Reuters.

Монастирі будуть продовжувати проводити регулярні релігійні служби для своїх громад, але стороннім паломникам і відвідувачам вхід буде заборонений.

Фанар закликав вірян обмежити подорожі та поїздки. Наголошувалося, що варто в цей важкий період залишатися у своїх будинках для власної безпеки і захисту широкої громадськості.

Вселенський патріархат стежить за ситуацією з настійним почуттям відповідальності перед своїми віруючими і всім народом, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату проігнорувала вимогу українського уряду і продовжує проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі. У своєму зверненні до вірян УПЦ МП фактично закликала не виконувати правила коронавірусного карантину, який запроваджений в Україні.