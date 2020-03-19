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В Италии хотят продлить карантин из-за коронавируса

Эпидемия продолжается: в Италии хотят продлить коронавирусный карантин

19 мар 2020, 15:31
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Китайским коронавирусом в Италии заражены уже почти 36 тыс. человек. В стране был введен карантин до 3 апреля, однако правительство намерено продлить ограничительные меры.

Так, деятельность компаний будет и дальше ограничена, школы закрыты. Эти ограничительные меры будут продлеваться до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает газета Corriere della Sera.

По словам премьер-министра, страна готова выделить десятки миллиардов государственных инвестиций, если карантин будет продлен. Он отметил, что ограничения помогают сдерживать распространение коронавируса. Италии удалось избежать краха системы, однако даже когда пройдет пик заражений, к прежней жизни сразу вернуться будет невозможно.

Отметим, по состоянию на 19 марта в Италии коронавирусом заражены 35 тыс. 713 человек. 2 тыс. 978 инфицированных в Италии погибли, 4 тыс. 25 — выздоровели. Самым большим очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе стал итальянский регион Ломбардия.

Как сообщалось, вспышку коронавируса в Украине будут преодолевать по алгоритму, который Министерство здравоохранения разработало на базе сценария развития событий в Италии.


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