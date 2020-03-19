В Італії хочуть продовжити карантин

https://racurs.ua/ua/n135455-epidemiya-tryvaie-v-italiyi-hochut-prodovjyty-koronavirusnyy-karantyn.html

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Китайським коронавірусом в Італії заражені вже майже 36 тис. осіб. У країні був введений карантин до 3 квітня, проте уряд має намір продовжити обмежувальні заходи.

Так, діяльність компаній буде і далі обмежена, школи закриті. Ці обмежувальні заходи будуть продовжені до тих пір, поки це буде необхідно. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає газета Corriere della Sera.

За словами прем'єр-міністра, країна готова виділити десятки мільярдів державних інвестицій, якщо карантин буде продовжено. Він зазначив, що обмеження допомагають стримувати поширення коронавірусу. Італії вдалося уникнути краху системи, проте навіть коли пройде пік зараження, до колишнього життя одразу повернутися буде неможливо.

Зазначимо, станом на 19 березня в Італії коронавірусом заражені 35 тис. 713 осіб. 2 тис. 978 інфікованих в Італії загинули, 4 тис. 25 — одужали. Найбільшим осередком поширення коронавірусної інфекції в Європі став італійський регіон Ломбардія.

Як повідомлялося, спалах коронавірусу в Україні долатимуть за алгоритмом, який розробило Міністерство охорони здоров’я на базі сценарію розвитку подій в Італії.