Врачи прокомментировали госпитализацию женщины в Нежине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135461-podozrevali-koronavirus-a-diagnostirovali-pohmele-vrachi-prokommentirovali-gospitalizaciu.html

Ракурс

В Нежине Черниговской области 18 марта госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2.

Ее доставили в городскую больницу и поместили в бокс в инфекционном отделении. Симптомы ОРВИ у нее отсутствуют, но есть запах алкоголя и похмельный синдром. Состояние ее пока удовлетворительное. Госпитализированная находиться у бокса до тех пор, пока не будет результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 19 марта сообщил генеральный директор ЦНМЛ А. Костырко, передает сайт mynizhyn.com.

Женщина — жительница микрорайона Фрунзовка. Вчера она вызвала «скорую», сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдивая последняя информация — достоверно неизвестно, — отметил врач.

По словам Костырко, температура пациентки на момент госпитализации была в норме. У пациентки наблюдался кашель, но медик заявляет, что это можно симулировать.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области после госпитализации с подозрением на коронавирус в Нежине, власти провели оперативное совещание с участием руководства облгосадминистрации, управления здравоохранения, Национальной полиции, лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксированы уже 17 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. В Черновицкой области зарегистрированы 10 случаев инфицирования (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области. Еще один летальный случай зафиксирован на Житомирщине. Сегодня стало известно о первом случае заражения в Житомире.