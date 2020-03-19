Лікарі прокоментували госпіталізацію жінки у Ніжині. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n135461-pidozruvaly-koronavirus-a-diagnostuvaly-pohmillya-likari-prokomentuvaly-gospitalizaciu-jinky.html

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У Ніжині Чернігівської області 18 березня госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус SARS-CoV-2.

Її доставили в міську лікарню та помістили в бокс у інфекційному відділенні. Симптоми ГРВІ у неї відсутні, але є запах алкоголю та похмільний синдром. Стан її наразі задовільний. Госпіталізована перебуватиме у боксу доти, доки не буде результатів аналізів на наявність коронавірусної інфекції. Про це 19 березня повідомив генеральний директор ЦНМЛ О. Костирко, передає сайт mynizhyn.com.

Жінка — жителька мікрорайону Фрунзівка. Учора вона викликала «швидку», сказала, що дві доби у неї тримається висока температура, кашель і що вона задихається. Додала, що три дні тому повернулася з Італії. Наскільки правдива остання інформація — достовірно невідомо, — зазначив лікар.

За словами Костирко, температура пацієнтки на момент госпіталізації була в нормі. У пацієнтки спостерігався кашель, але медик заявляє, що це можна симулювати.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області після госпіталізації з підозрою на коронавірус у Ніжині, влада провела оперативна нараду за участю керівництва облдержадміністрації, управління охорони здоров’я, Національної поліції, лабораторного центру МОЗ в Чернігівській області.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні зафіксовано вже 17 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом COVID-19. У Чернівецькій області зареєстровано 10 випадків інфікування (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області. Ще один летальний випадок зафіксовано на Житомирщині. Сьогодні стало відомо про перший випадок зараження в Житомирі.