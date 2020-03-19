В Минздраве подтвердили новые случаи инфицирования COVID-19. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/n135464-minzdrav-podtverdil-novye-sluchai-inficirovaniya-covid-19-v-ukraine-uje-18-bolnyh.html

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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы уже 18 человек. Министерство здравоохранения подтвердило информацию об инфицировании COVID-19 еще двух украинцев.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Киеве и Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Как сообщалось, в Житомирской области инфекцию подхватил житель областного центра. Ему 56 лет, он недавно вернулся из Австрии. Также коронавирус обнаружили у жены нардепа Сергея Шахова, об инфицировании которого стало известно вчера.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них — летальные Черновицкая область — 10 случаев (один летальный), Житомирская — два (один летальный) случая, Киевская — два случая, Донецкая — один случай, Киев — три случаи.

Напомним, ранее Шахов рассказал о своем состоянии здоровья после того, как у него диагностировали коронавирус.