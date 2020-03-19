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У МОЗ підтвердили нові випадки інфікування COVID-19. Фото: EPA-EFE
МОЗ підтвердило нові випадки інфікування COVID-19: в Україні вже 18 хворихhttps://racurs.ua/ua/n135464-moz-pidtverdylo-novi-vypadky-infikuvannya-covid-19-v-ukrayini-vje-18-hvoryh.htmlРакурс
Китайським коронавірусом в Україні інфіковані вже 18 осіб. Міністерство охорони здоров’я підтвердило інформацію про інфікування COVID-19 ще двох українців.
Нові випадки інфікування зафіксовані у Києві та Житомирі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Як повідомлялося, у Житомирській області інфекцію підхопив мешканець обласного центру. Йому 56 років, він нещодавно повернувся із Австрії. Також коронавірус виявили у дружини нардепа Сергія Шахова, про інфікування якого стало відомо вчора.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них — летальні: Чернівецька область — 10 випадків (один летальний), Житомирська — два (один летальний) випадки, Київська — два випадки, Донецька — один випадок, Київ — три випадки.
Нагадаємо, раніше Шахов розповів про свій стан здоров’я після того, як у нього діагностували коронавірус.
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