У МОЗ підтвердили нові випадки інфікування COVID-19. Фото: EPA-EFE

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковані вже 18 осіб. Міністерство охорони здоров’я підтвердило інформацію про інфікування COVID-19 ще двох українців.

Нові випадки інфікування зафіксовані у Києві та Житомирі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Як повідомлялося, у Житомирській області інфекцію підхопив мешканець обласного центру. Йому 56 років, він нещодавно повернувся із Австрії. Також коронавірус виявили у дружини нардепа Сергія Шахова, про інфікування якого стало відомо вчора.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них — летальні: Чернівецька область — 10 випадків (один летальний), Житомирська — два (один летальний) випадки, Київська — два випадки, Донецька — один випадок, Київ — три випадки.

Нагадаємо, раніше Шахов розповів про свій стан здоров’я після того, як у нього діагностували коронавірус.