Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135502-zamglavy-kgga-deficit-masok-chistyy-rynok-oslojnennyy-vyvozom-desyatkov-tonn-do-vspyshki.html

Ракурс

Коронавирус показал, что Украина не подготовилась к эпидемии. Медицинские маски стали главным дефицитным товаром, а их цена превысила все разумные границы. Замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник считает, что дефицит масок является чистым рынком, который осложнен вывозом десятков тонн данного товара из Украины до вспышки коронавируса в стране.

Такую точку зрения чиновник озвучил во время интервью «РБК-Украина».

Спекуляции украинских «коммерсантов», которые для собственного обогащения вывезли за границу десятки тонн медицинских масок до первых случаев заражения коронавирусом в Украине, сейчас создала дефицит данного вида товаров.

Поворозник уточнил, что местные власти не имеют никаких рычагов влияния на данный процесс. Но все же власти Киева нашли несколько производителей, которые согласились перепрофилировать производство и начать выпуск дефицитных масок.

Это позволит обеспечить медицинскими масками часть населения столицы. Прежде всего, маски получат работники, которым приходится контактировать с большим количеством людей. Но для производства достаточного количества масок понадобится определенное время. Поворозник не стал уточнять, сколько именно времени займет данный процесс.

В настоящее время в Киеве нет достаточного количества масок, поэтому данный товар пока нет возможности направлять в аптечные сети.

Стратегические запасы медицинских масок все же имеются, но они будут направлены в больницы. Этого запаса хватит лишь на семь-десять дней, поэтому количество масок необходимо постоянно пополнять.

Также Поворозник сообщил, что в Киеве проводятся дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, а также планируется начать дезинфекцию остановок и улиц. Кроме этого, проводится дезинфекция подъездов, лестничных клеток и лифтов.

Киевская власть обеспечила все управляющие компании дезинфицирующим раствором, поэтому вопросов по данному поводу не должно возникать. Если данные мероприятия где-то не проводятся, то виновными в этом являются непосредственные исполнители.

Как ранее писал «Ракурс», КГГА приняла решение о введении в Киеве чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.