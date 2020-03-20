Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус показав, що Україна не підготувалася до епідемії. Медичні маски стали головним дефіцитним товаром, а їхня ціна перевищила всі розумні межі. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник вважає, що дефіцит масок є чистим ринком, який ускладнений вивезенням десятків тонн даного товару з України до спалаху коронавірусу в країні.

Таку точку зору чиновник озвучив під час інтерв’ю «РБК-Україна».

Спекуляції українських «комерсантів», які для власного збагачення вивезли за кордон десятки тонн медичних масок до перших випадків зараження коронавірусом в Україні, зараз створила дефіцит даного виду товарів.

Поворозник уточнив, що місцева влада не має ніяких важелів впливу на даний процес. Але все ж влада Києва знайшла кілька виробників, які погодилися перепрофілювати виробництво і почати випуск дефіцитних масок.

Це дозволить забезпечити медичними масками частину населення столиці. Перш за все, маски отримають працівники, яким доводиться контактувати з великою кількістю людей. Але для виробництва достатньої кількості масок знадобиться певний час. Поворозник не став уточнювати, скільки саме часу займе цей процес.

Наразі в Києві немає достатньої кількості масок, тому даний товар поки немає можливості направляти в аптечні мережі.

Стратегічні запаси медичних масок все ж є, але вони будуть направлені до лікарень. Цього запасу вистачить лише на сім-десять днів, тому кількість масок необхідно постійно поповнювати.

Також Поворозник повідомив, що в Києві проводяться дезінфекційні заходи у громадському транспорті, а також планується почати дезінфекцію зупинок і вулиць. Крім цього, проводиться дезінфекція під’їздів, сходових кліток та ліфтів.

Київська влада забезпечила всі керуючі компанії дезінфекційним розчином, тому питань із цього приводу не повинно виникати. Якщо дані заходи десь не проводяться, то винними у цьому є безпосередні виконавці.

Як раніше писав «Ракурс», КМДА прийняла рішення про введення в Києві надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусу.