Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Алгоритм действий киевлянина при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 назвали в Киевской городской государственной администрации.

Жителям и гостям столицы власти Киева рекомендуют два варианта действий. Первый предполагает пребывание дома и в случае обнаружения симптомов болезни необходимо позвонить семейному врачу. Тем, кто еще не выбрал своего семейного врача, нужно звонить со стационарных телефонов за номером 1583. Об этом 20 марта сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью «РБК-Украина».

Второй вариант — сидеть дома и вызвать «скорую» при ощущении серьезных симптомов: температура более 38 градусов, затрудненное дыхание.

Заместитель Кличко отметил, что в Киеве сейчас есть почти 10 тыс. быстрых тестов и это «больше чем достаточно». За последнюю неделю медики использовали почти 200 тестов.

Специальные тест-системы есть в Александровской клинической больнице и Киевской городской клинической больнице № 9. Эти системы за 60 мин. показывают результат, инфицированное лицо или нет.

Таких тест-систем есть только две в Украине. Это те тест-системы, которые мы планировали передать в аэропорты. Мы их приобрели раньше. Но, опять же, через логистику нам их привезли только вчера. Вчера мы их растаможили, забрали и сегодня передали в эти больницы. В аэропортах они уже фактически не нужны ввиду закрытия границ, — заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить распространение заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.