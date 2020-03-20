Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Алгоритм дій киянина при підозрі на зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 назвали у Київській міській державній адміністрації.

Мешканцям та гостям столиці влада Києва рекомендує два варіанти дій. Перший передбачає перебування вдома і в разі виявлення симптомів хвороби необхідно зателефонувати сімейному лікарю. Тим, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, потрібно телефонувати зі стаціонарних телефонів за номером 1583. Про це 20 березня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю «РБК-Україна».

Другий варіант — сидіти вдома, і викликати «швидку» при відчутті серйозних симптомів: температура понад 38 градусів, ускладнене дихання.

Заступник Кличка зазначив, що у Києві наразі є майже 10 тис. швидких тестів і це «більше ніж достатньо». За останній тиждень медики використали майже 200 тестів.

Спеціальні тест-системи є в Олександрівській клінічній лікарні та Київській міській клінічній лікарні № 9. Ці системи за 60 хв. показують результат, інфікована особа чи ні.

Таких тест-систем є лише дві в Україні. Це ті тест-системи, які ми планували передати в аеропорти. Ми їх придбали раніше. Але, знову ж, через логістику нам їх привезли лише вчора. Учора ми їх розтаможили, забрали й сьогодні передали в ці лікарні. В аеропортах вони вже фактично не потрібні зважаючи на закриття кордонів, — заявив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві КМДА ухвалила рішення про запровадження надзвичайної ситуації, щоб запобігти поширенню зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.