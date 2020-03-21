Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135565-koronavirus-obnarujili-na-volyni-pervoe-zarajenie-zafiksirovali-v-lucke.html

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Заражение коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали на Волыни.

Инфицирование COVID-19 обнаружили у жителя села Липины Луцкого района. Мужчина приехал из-за рубежа и имел соответствующие для коронавирусной инфекции симптомы. Опасный вирус подхватил один из руководителей известного в Луцке и на Волыни предприятий. Об этом 21 марта сообщает информационное агентство «ВолиньPost» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сначала мужчина находился дома на самоизоляции. После того, как появились первые симптомы заражения коронавирусом, он обратился к врачам.

По словам руководителя управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, быстрый тест показал положительный результат. Анализы впоследствии передали в столицу, сейчас ждут окончательных результатов.

Как известно, это уже 42 случай заражения коронавирусом в Украине и первый в Волынской области. Ранее инфицированных фиксировали в Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Киевской областях и городе Киеве.

Напомним, первый случай заражения новым коронавирусом обнаружили и в Тернопольской области. Заразился житель города Залещики, 1964 года рождения. Предварительно известно, что это священнослужитель, у которого есть большая семья.