Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n135565-koronavirus-vyyavyly-na-volyni-pershe-zarajennya-zafiksuvaly-u-lucku.html

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Зараження коронавірусною інфекцією вперше зафіксували на Волині.

Інфікування COVID-19 виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми. Небезпечний вірус підхопив один з керівників відомого у Луцьку та на Волині підприємств. Про це 21 березня повідомляє інформаційне агентство «ВолиньPost» із посиланням на джерела.

Зазначається, що спершу чоловік перебував вдома на самоізоляції. Після того, як з’явилися перші симптоми зараження коронавірусом, то звернувся до лікарів.

За словами керівника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, швидкий тест показав позитивний результат. Аналізи згодом передали в столицю, наразі чекають остаточних результатів.

Як відомо, це вже 42 випадок зараження коронавірусом в Україні і перший в Волинській області. Раніше інфікованих виявляли у Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Київській областях та місті Києві.

Нагадаємо, перший випадок зараження новим коронавірусом виявили у Тернопільській області. Заразився житель міста Заліщики, 1964 року народження. Попередньо відомо, що це священнослужитель, в якого є велика сім’я.