На Волыни обнаружили тонну фальсифицированных антисептиков. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины блокировала на Волыни изготовление контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах на миллионы гривен.

На выезде из Луцка правоохранители задержали грузовик, перевозивший почти тонну фальсифицированных антисептиков. Стоимость фальсификата составляла более 2 млн грн. Правоохранители провели обыски по месту производства контрафакта и обнаружили большое количество сырья для изготовления лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов. Об этом 21 марта сообщил пресс-центр УСБУ в Волынской области.

Следователи считают, что дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Уже установлено, что поддельные антисептики не только не выполняли противовирусного действия, но и могли причинить вред здоровью.

Следователи уже начали уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 321−1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об аресте изъятого имущества, применении мер в отношении задержанных лиц и объявления им о подозрении.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали «водолаза», который незаконно переправлял в Румынию медицинские маски. Раховский райсуд назначил мужчине административное наказание — 10 суток ареста.