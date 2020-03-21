На Волині СБУ виявила тонну фальсифікованих антисептиків (ФОТО)

На Волині виявили тонну фальсифікованих антисептиків. Фото: СБУ

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Служба безпеки України блокувала на Волині виготовлення контрафактних дезінфікуючих засобів у промислових масштабах на мільйони гривень.

На виїзді з Луцька правоохоронці затримали вантажівку, яка перевозила майже тонну фальсифікованих антисептиків. Вартість фальсифікату сягала понад 2 млн грн. Правоохоронці провели обшуки за місцем виробництва контрафакту й виявили велику кількість сировини для виготовлення лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів. Про це 21 березня повідомив прес-центр УСБУ у Волинській області.

Слідчі вважають, що ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфікуючого засобу відомого бренду. Вже встановлено, що підроблені антисептики не лише не виконували противірусної дії, але й могли заподіяти шкоду здоров’ю.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 321−1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна, застосування запобіжних заходів щодо затриманих осіб та оголошення їм про підозру.

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