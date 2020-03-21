Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Заражение китайским коронавирусом обнаружили с помощью экспресс-тестов у двух жителей Белой Церкви.

За последние сутки в Белоцерковскую инфекционную больницу были госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус. Двум лицам быстрые тесты показали положительный результат. У других трех человек такие тесты показали отрицательный результат. Об этом 21 марта в видеообращении заявил городской голова Геннадий Дикий.

Отобранные анализы отправили в областной центр лабораторных исследований в Киев. Городской голова добавил, что дети и родные, которые контактировали с зараженными, чувствуют себя хорошо и симптомы коронавируса у них отсутствуют.

По словам чиновника, на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации привлечены тысячи человек. Власти создали мобильные социальные бригады, которые помогают одиноким людям.

Напомним, сегодня на Волыни COVID-19 обнаружили у жителя села Липины Луцкого района. Мужчина приехал из-за рубежа и имел соответствующие для коронавирусной инфекции симптомы. В Украине уже более 40 человек заразились коронавирусом.