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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус на Київщині: експрес-тест показав позитивний результат у двох осіб у Білій Церкві (ВІДЕО)

21 бер 2020, 19:39
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Зараження китайським коронавірусом виявили за допомогою експрес-тестів у двох мешканців Білої Церкви.

За останню добу у Білоцерківську інфекційну лікарню були госпіталізовані п’ятеро осіб із підозрою на коронавірус. Двом особам швидкі тести показали позитивний результат. У інших трьох людей такі тести показали негативний результат. Про це 21 березня у відеозверненні заявив міський голова Геннадій Дикий.

Відібрані аналізи відправили до обласного центру лабораторних досліджень у Київ. Міський голова додав, що діти та рідні, які контактували із зараженими, почуваються добре і симптоми коронавірусу у них відсутні.

За словами чиновника, на боротьбу з наслідками надзвичайної ситуації залучені тисячі осіб. Влада створила мобільні соціальні бригади, які допомагають одиноким людям.

Нагадаємо, сьогодні на Волині COVID-19 виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми. В Україні вже понад 40 осіб заразилися коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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