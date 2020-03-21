Коронавирус в Киеве. Фото: сайт Кличко

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В Киеве 21 марта зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня медики получили положительные результаты лабораторных тестов на коронавирус у двух женщин 29-ти и 39-ти лет. Также коронавирусную инфекцию обнаружили в организме пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В целом в столице уже 10 зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19. Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два человека заразились от контакта с больными в Житомирской области и в Киеве.

По словам мэра, пять зараженных госпитализированы в Александровскую клиническую больницу Киева. Еще пять человек находятся на самоизоляции, за ними присматривают медики.

Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию, — подчеркнул Кличко.

Также сегодня о первом случае инфицирования в оккупированном Крыму сообщили пророссийские власти. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook написал, что заражение коронавирусом обнаружили у жителя полуострова, который недавно вернулся из Франции. Его госпитализировали с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

Напомним, за последние сутки в Белоцерковскую инфекционную больницу были госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус. Двум лицам быстрые тесты показали положительный результат. У других трех болезнь не обнаружили.