Коронавірус у Києві. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n135571-u-kyievi-zareiestruvaly-7-novyh-vypadkiv-zarajennya-koronavirusom.html

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У Києві 21 березня зареєстрували сім нових випадків зараження коронавірусом.

Сьогодні медики отримали позитивні результати лабораторных тестів на коронавірус у двох жінок 29-ти та 39-ти років. Також коронавірусну інфекцію виявили в організмі п’ятьох чоловіків у віці від 31 до 50 років. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Загалом у столиці вже 10 зареєстрованих випадків інфікування COVID-19. Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах — переважно у Франції та Німеччині. Двоє осіб заразилися від контактування з хворими у Житомирській області та в Києві.

За словами мера, п’ятеро заражених госпіталізовані в Олександрійську клінічну лікарню Києва. Ще п’ятеро осіб перебувають на самоізоляції, за ними наглядають медики.

Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію, — наголосив Кличко.

Також сьогодні про перший випадок інфікування в окупованому Криму повідомила проросійська влада. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Facebook написав, що зараження коронавірусом виявили у жителя півострова, який нещодавно повернувся з Франції. Його госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції.

Нагадаємо, за останню добу у Білоцерківську інфекційну лікарню були госпіталізовані п’ятеро осіб із підозрою на коронавірус. Двом особам швидкі тести показали позитивний результат. У інших трьох хворобу не виявили.