Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Гладковского к НАПК, фото — "Укринформ"

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Дело Олега Гладковского решили рассмотреть в Окружном административном суде Киева. Здесь открыли производство в административном деле по иску бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

Гладковский подал иск в ОАСК в середине февраля. Он просит суд признать противоправными и отменить решения НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы, сообщает 24 марта «Судебная власть».

Кроме того, Гладковский просит отменить решение НАПК, в котором утвердили заключение по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией. После этого агентство направило решение о результатах проверки декларации Гладковского за 2015 год в НАБУ.

ОАСК решил рассматривать дело в письменном производстве без уведомления участников дела.

Высший антикоррупционный суд 20 декабря разрешил снять с Гладковского электронный браслет в зале суда. Ему запретили выезжать за пределы Киевской области без разрешения следствия.

Сроки досудебного расследования дела Гладковского истекают в мае 2020 года. В конце декабря 2019 года адвокаты экс-чиновника рассказывали, что за время расследования Гладковского допросили только один раз. В начале февраля экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, что обвинительный акт по делу Гладковского скоро передадут в суд.

ВАКС 19 октября 2019 года арестовал экс-заместителя секретаря СНБО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 млн 623 тыс. грн. Через несколько дней за него внесли залог и он вышел на свободу.

Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 УК Украины). Прокуратура считает, что Гладковский нанес государству ущерб более чем на 10,6 млн грн, а также не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах (164,5 тыс. долл.).