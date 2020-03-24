Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Гладковського до НАЗК, фото — "Укрінформ"

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Справу Олега Гладковського вирішили розглянути в Окружному адміністративному суді Києва. Тут відкрили провадження в адміністративній справі за позовом колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Гладковський подав позов в ОАСК в середині лютого. Він просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 і 2016 роки, повідомляє 24 березня «Судова влада».

Крім того, Гладковський просить скасувати рішення НАЗК, яке затвердило висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією. Після цього агентство спрямувало рішення про результати перевірки декларації Гладковського за 2015 рік до НАБУ.

ОАСК ухвалив розглядати справу у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи.

Вищий антикорупційний суд 20 грудня дозволив зняти з Гладковського електронний браслет в залі суду. Гладковському заборонили виїздити за межі Київської області без дозволу слідства.

Терміни досудового розслідування справи Гладковського спливають у травні 2020 року. Наприкінці грудня 2019 року адвокати екс-посадовця розповідали, що за час розслідування Гладковського допитали лише один раз. На початку лютого екс-генпрокурор Руслан Рябошапка розповідав, що обвинувальний акт щодо Гладковського скоро передадуть до суду.

ВАКС 19 жовтня заарештував екс-заступника секретаря РНБО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 млн 623 тис. Через декілька днів за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 КК України). Прокуратура вважає, що Гладковський спричинив державі збитки на понад 10,6 млн грн, а також не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в оренду у Києві у 2016−2018 роках (164,5 тис. дол.).