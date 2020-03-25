Коронавирус: правительство поддержало введение уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n135753-koronavirus-pravitelstvo-podderjalo-vvedenie-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nezakonnyy-eksport.html

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Правительство во время своего сегодняшнего заседания утвердило законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы, — подчеркнул Шмыгаль.

Если этот законопроект поддержит парламент, то за вывоз таких товаров в крупном размере будет предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а за повторное совершение этого правонарушения, совершение его группой лиц либо в крупном размере — лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Согласно проекту этого закона, опубликованному на сайте Кабмина, значительным будет считаться размер, превышающий в 200 и более раз необлагаемый минимум доходов граждан, крупным — размер, превышающий необлагаемый минимум в 800 и более раз.

Напомним, правительство сегодня до 24 апреля продлило срок действия в Украине карантина.